جلسة تصوير للاعبي الأهلي بكأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والجهاز الفني، لجلسة تصوير بمعرفة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

جلسة تصوير للاعبي الأهلي

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الثاني مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية - الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية؛ استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.