نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023.. السولية: الأهلي قادر على تحقيق إنجاز جديد في المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية شرف عظيم، مشيرًا إلى أن للاعبي الأهلي هدفهم الوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق مركز متقدم في البطولة.

تصريحات عمرو السولية قبل كأس العالم للأندية

وأكد السولية، في تصريحات رسمية، أن المشاركة في كأس العالم للأندية إضافة كبيرة لتاريخ أي لاعب، وكذلك تواجد النادي الأهلي في البطولة بجوار أفضل الأندية بالعالم أمر عظيم للغاية، وبالتأكيد الفريق قادر على تحقيق إنجاز جديد ومركز متقدم، وطموحنا الوصول إلى المباراة النهائية بعدما سبق أن حققنا الميدالية البرونزية في بطولات سابقة.

وأضاف أن أي لاعب في مصر يتمنى اللعب للنادي الأهلي، ودائمًا كان حلمي الانضمام لصفوفه حتى تحقق هذا الحلم، وأتمنى حصد المزيد من الألقاب خلال السنوات المقبلة.

وأشار السولية إلى أن هناك تطورا واضحا في الكرة السعودية، وأصبح الدوري السعودي من أقوى الدوريات، ومؤخرًا نجحوا في استضافة البطولات الكبرى مثل كأس العالم للأندية ٢٠٢٣، وكأس العالم ٢٠٣٤، وأتمنى أن يكون لنا حظوظ كبيرة بالوصول للنهائي في مونديال الأندية.

وتابع: نسعى دائمًا لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا من أجل التواجد في كأس العالم للأندية، وحتى يظل اسم النادي الأهلي في المنافسة بقوة مع الفرق الكبرى على مستوى العالم، والأهلي لديه فرصة كبيرة من أجل تحقيق مركز متقدم، والوصول للمباراة النهائية، ونسعى لصناعة تاريخ للنادي الأهلي ولأنفسنا كلاعبين.

وتحدث عمرو السولية عن الهدف الذي سجله في شباك الهلال السعودي بمونديال الأندية قائلا: المباراة كانت بين فريقين كبيرين، وكانت مهمة بالنسبة إلينا، وتحقيق المكسب وتسجيل الهدف.

وأشار إلى أن طموح الفريق والجمهور بالتأكيد يزيد بشكل كبير، ولكن علينا التفكير أولًا في المواجهة الأولى أمام اتحاد جدة يوم 15 ديسمبر، ومارسيل كولر طالبنا بتحقيق طموحات جماهير الأهلي وأن نسعدهم ونتمنى أن نكون عند حسن الظن.

وأضاف السولية أن المواجهة مع اتحاد جدة ستكون قوية، خاصة أنه تغير كثيرًا عن السنوات السابقة، بعدما قام بضم لاعبين من أفضل العناصر على مستوى العالم، ونتمنى تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز.

وشدد عمرو السولية على ان ارتداء شارة قيادة الأهلي في بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية تحديدًا يكون عبئًا كبيرًا على أي لاعب، ولكنه شرف كبير في نفس الوقت، ويعطي أي لاعب دفعة للظهور بمستوى قوي.

واختم لاعب وسط الاهلي تصريحاته بالتأكيد على أن جمهور الأهلي دائمًا يكون الداعم الأول والمساند للفريق، وتعودنا على تواجدهم معنا في أي مكان بأعداد كبيرة سواء داخل إفريقيا أو في أي مكان بالعالم، وأتمنى إسعادهم بتحقيق نتائج جيدة في كأس العالم للأندية.