نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا المونديال.. "فوتوسيشن" لنجوم الأهلي في كأس العالم للأندية (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة تصوير رسمية قبل خوض أول مباريات الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2023 صباح اليوم، بحضور جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره اتحاد جدة السعودي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، في الثامنة مساء يوم الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

محمد الشناوي

اتحاد جدة يهزم أوكلاند سيتي

وحقق فريق النمور السعودية فوزا كبيرا أمام نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي في افتتاحية مونديال الأندية، بثلاثة أهداف دون رد، ليتأهل رسميا إلى ربع النهائي ويواجه بطل إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

وتنقل مجموعة قنوات السعودية الرياضية "SSC"، أحداث ومباريات بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام داخل المملكة العربية السعودية هذا العام في نسختها العشرون، عبر مختلف الأقمار الصناعية داخل السعودية والشرق الأوسط، والتي يمكنكم استقبالها عبر الترددات التالية:

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.