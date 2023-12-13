"يصر على الرحيل" نجم الأهلي يقترب من مغادرة النادي بالميركاتو الشتوي

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي بالميركاتو الشتوي

وتلقى مسؤولو الأهلي عرضًا رسميًا من إدارة سموحة السكندري، للتعاقد مع أحمد عبدالقادر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

ووافقت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، بشكل مبدئي على الاستغناء عن خدمات اللاعب، لكن الأخير لم يحسم موقفه حتى اللحظة الحالية.

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة، قد عقد اجتماعا خلال الأيام الماضية، مع عبدالقادر لمعرفة طلباته المادية مقابل الموافقة على انضمامه للفريق الأزرق.

وينتظر عبدالقادر عرضًا خليجيا في الفترة القادمة للرحيل عن الأهلي، وقرر تأجيل حسم موقفه من الانضمام لسموحة حتى مطلع يناير القادم.

من جانبه، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة اتحاد جدة السعودي، المقرر لها الجمعة المقبل في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية.

وجاءت قائمة الأهلي للمونديال على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

