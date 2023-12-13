نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023.. رئيس فيفا يهنئ كريم بنزيما بالإنجاز التاريخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا)، على تهنئة الفرنسي كريم بنزيما نجم خط هجوم فريق اتحاد جدة السعودي الحالي، بإنجازه الأخير بكأس العالم للأندية 2023.

وحقق العميد فوزا كبيرا في افتتاحية مونديال الأندية أمام نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي، بثلاثة أهداف دون رد.

- الفيفا يهنئ بنزيما

وهنئ رئيس الفيفا إنفانتينو عبر حسابه الشخصي على منصة "انستجرام"، نجم المنتخب الفرنسي قائلا:" تحياتي وتمنياتي بالتوفيق دائما أبارك لك على تحقيق انجازا جديدا بعض أن أصبحت أول لاعب يسجل في 4 نسخ مختلفة من كأس العالم للأندية".

وجاء ذلك عقب تسجيل بنزيما هدف فريقه الثالث في مرمى أوكلاند سيتي، ليصل إلى الهدف رقم 5 في مشاركاته متساويا مع ديلجادو وميسي ولويس سواريز.

وتستعد كتيبة النمور في الوقت الحالي لمواجهة الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، مساء يوم الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري.

