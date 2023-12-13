نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سموحة يطلب التعاقد مع "منبوذ" كولر في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى نادي سموحة رغبته في استعارة أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

هل يتعاقد سموحة مع أحمد عبد القادر؟

وعلم "دوت الخليج الرياضي" بأن فرج عامر رئيس نادي سموحة عقد جلسة خلال الساعات القليلة الماضية مع لاعب الأهلي وعرض عليه الانتقال للنادي السكندري لمدة 6 أشهر بداية من يناير المقبل.

ورحب عبد القادر بالانتقال إلى نادي سموحة في يناير المقبل على سبيل الإعارة، خاصة وأنه سبق وارتدى قميص النادي السكندري وكان شاهدًا على تألقه.

وتواصل فرج عامر رئيس نادي سموحة مع مسؤولي النادي الأهلي خلال الساعات الماضية وطلب استعارة عبد القادر في يناير المقبل.

وأبلغ مسؤولو الأهلي رئيس سموحة بأن النادي لا يُمانع انتقال عبد القادر لصفوف النادي السكندري، لكن لا بد من موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

الجدير بالذكر أن عبد القادر خرج من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها استبعاده من قائمة مباراة الفريق الأحمر التي خاضت مباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السعودي بعد غدٍ الجمعة في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالمملكة العربية السعودية.