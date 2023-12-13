جمال السيد: الأهلي سيهزم اتحاد جدة في وجود كريم بنزيما رغم تراجع مستواه

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أحمد جودة - القاهرة - أكد جمال السيد لاعب النادي الأهلي السابق، أن مواجهة المارد الأحمر واتحاد جدة السعودي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية، ستكون صعبة للغاية على الأهلي، خاصة في ظل تراجع مستوي الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة محليا وإفريقيا.

وقال لاعب الأهلي الأسبق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "في المباريات الكبيرة يظهر الأهلي ويظهر معدن لاعبيه، رغم تذبذب الأداء الأهلي سيفوز على اتحاد جدة، ويصل للدور نصف النهائي من البطولة".

وأضاف جمال السيد: "اتحاد جدة فريق قوي للغاية ويملك عددا كبيرا من النجوم، في مقدمتهم أحمد حجازي وكريم بنزيما، ولكن الأهلي يعرف يخوض هذه المباريات جيدا، وقادر على تحقيق الفوز في مواجهة الجمعة المقبلة، والعبور للدور التالي من المونديال".

موعد مباراه الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة اتحاد جدة السعودي ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب الجوهرة المشعة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي

تنقل مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية على قناة ssc sports hd 1 المالكة لحقوق مباريات كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.