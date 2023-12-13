هنا المونديال.. فرصة معلول الأخيرة للإطاحة بتوني كروس والتربع على عرش لاعبي العالم (إنجاز تاريخي)

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أحمد جودة - القاهرة -



ينتظر التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي ومنتخب نسور قرطاج، تكسير رقما قياسيا جديدا في مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والنجاحات بقميص القلعة الحمراء، خلال مشاركة الفريق المرتقبة بكأس العالم للأندية 2023.

ويخوض النادي الأهلي أولى مبارياته بمونديال الأندية، مساء يوم الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر، أمام نظيره اتحاد جدة السعودي.

- معلول على أعتاب رقما قياسيا جديدا

وأصبح الدولي التونسي على بعد خطوات قليلة من تحقيق إنجازا عربيا غير مسبوق في صناعة الفرص المؤكدة للتهديف ربما ليس على مستوى الأهلي فقط ولكن في المونديال منذ انطلاقه.

حيث خاض معلول 9 مباريات في كأس العالم للأندية بواقع ثلاث مشاركات في البطولة، بينما تغيب عن مواجهة واحدة فقط أمام بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث عام 2021.

- معلول يهدد توني كروس

وبات الدولي التونسي أكبر تهديد على نجم ريال مدريد، الألماني توني كروس، بعد أن جاء معلول ثاني أفضل صانع للفرص في تاريخ كأس العالم للأندية برصيد 23 فرصة، بينما يتصدر كروس هذه الإحصائية برصيد فرصة.

رغم قلة الوقت الذي لعب به معلول في المونديال مقارنتا بالنجم الألماني، حيث شارك نجم الأهلي في 743 دقيقة مقابل 757 لنجم ريال مدريد الإسباني.

يظن جماهير كرة القدم أن تلك الأرقام حققها معلول من تنفيذ الضربات الثابتة فقط، ولكن جاء الواقع عكس ذلك تماما، حيث نجح في صناعة 12 فرصة من اللعب المفتوح و11 فرصة من الكرات الثابتة، كما يمتلك 5 فرص محققة للتونسي الذي يعتبر أكثر لاعبي مونديال الأندية في التاريخ إرسالًا للكرات في منطقة جزاء الخصم بواقع 66 تمريرة.

وساهم علي معلول في تسجيل هدفين في مواجهة فريقه والهلال السعودي بالنسخة قبل الماضية من كأس العالم وضد فلامينجو في 2023 وسجل هدفًا في شباك ريال مدريد في النسخة الماضية.

ويتبقى لمعلول خطوة أخيرة بصناعة 6 أهداف في نسخة المونديال الحالية، ليزيح توني كروس ويتربع على عرض لاعبي كأس العالم للأندية على مر التاريخ.