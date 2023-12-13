نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 22 لاعبا فى قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة الجونة فى دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



إختار طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ٢٢ لاعبا استعدادا لمواجهة الجونة ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الخميس ويستضيفها ستاد المقاولون العرب في تمام الرابعة عصرًا.

وجاءت القائمة المختارة علي النحو التالي

حراسة المرمي:

محمد أبوجبل، أحمد صبحى، حسن شاهين

خط الدفاع:

أيمن أشرف، امير مدحت، اسحاق يعقوبو، محمود الجزار، عاصم صلاح، علاء عطا، خالد مصطفى

خط الوسط:

أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد سعيد، احمد مدبولى، إبراهيم حسن، محمد فتحي جريندو،سعيدو سيمبوري، سيرجى اكا، أدهم حامد

خط الهجوم:

كريم بامبو، محمود قاعود.

يذكر أن نادي البنك الأهلي يحتل المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط من 8 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة البنك الأهلي والجونة في دوري نايل

تنقل مباراة البنك الأهلي والجونة ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل على قناة أون تايم سبورت hd 2 المالكة لحقوق مباريات دوري نايل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.