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أحمد جودة - القاهرة - فوز مالية كفر الزيات ونبروة والمجد والحمام ودمنهور وتعادل القزازين بالقسم الثاني

أسفرت نتائج منافسات الجولة الثامنة بمجموعتى بحري بدورى القسم الثاني عن تعادل فريق مركز شباب القزازين بقيادة سامح العربى مع فريق المنصورة بقيادة عبد اللطيف الدومانى سلبيًا.

- فوز فريق مالية كفر الزيات بقيادة منير عقيلة على فريق بنى عبيد بهدف دون رد سجله عبد الله الرويني في الشوط الأول.



- فوز فريق اتحاد نبروه بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق على فريق مركز شباب تلا بهدف دون رد سجله حسين البدوي في الدقيقة 40 من الشوط الثاني.



ويقام الخميس..



1- كفر الشيخ مع صيد المحلة

2-بلقاس مع بايونيرز



المجموعة السادسة



-تعادل فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق مع فريق الهلال الضبعة بقيادة على عاشور سلبيًا.



- فوز فريق الحمام بقيادة محمد كابوريا على فريق الاوليمبى بقيادة أحمد سمير بثلاثية مقابل هدف حيث تقدم الحمام بالشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما رمضان كشرى ومحمد مصطفى.

وفي الشوط الثاني أضاف كريم فوزى الهدف الثالث وإدرك الاوليمبي هدف في الدقائق الأخيرة.



- تعادل فريق دلفى بقيادة جمال السيد مع فريق اسكندرية للبترول بقياده تامر فاروق بهدف لمثله

- فوز فريق دمنهور بقيادة باسم الرجال على فريق مركز شباب كوم حمادة بهدف دون رد سجله اسلام فؤاد.

فوز فريق المجد السكندري بقيادة محمود التركي على فريق طلائع الاسطول بقيادةعلاء المنى بثلاثية مقابل هدف سجلها ابو بكر سلومه من ركلة جزاء ويايا كونيه وكمال يوسف الهدف الثالث بينما سجل

محمد مجاهد هدف الاسطول.



ترتيب المجموعة الخامسة

1- شباب القزازين 17 نقاط

2- مالية كفر الزيات 15 نقطة

3- المنصورة 14 نقاط

4- اتحاد نبروه 12 نقطة

5-صيد المحله9 نقاط

6- بنى عبيد 9 نقاط

7- بايونيرز 7 نقاط

8- كفر الشيخ 7 نقاط

9- بلقاس6 نقاط

10- شباب تلا 3 نقاط



ترتيب المجموعة السادسة

1- الحمام 15 نقطة

2- سبورتنج 15 نقطة

3- الهلال الضبعة 12 نقاط

4- دلفى 11 نقاط

5- كوم حمادة 11 نقطة

6- المجد السكندري 10 نقاط

7- العاب دمنهور 10 نقاط

8- الاوليمبي 9 نقاط

9- طلائع الاسطول 7 نقاط

10- اسكندريه للبترول 5 نقاط