نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور... نجوم نادي الزمالك في زيارة لمستشفى الناس وإشادة بدور مؤسسة الجود في إطلاق مساعدات إنسانية إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شيكابالا وزيزو والأحمر يهدون اطفال مستشفي الناس تيشرتات الزمالك ويشيدون بمؤسسة الجود في العمل التنموي



أجرى عدد من نجوم ولاعبى الفريق الأول لكرة القدم وكرة اليد بنادي الزمالك زيارة إنسانية إلى مستشفى "الناس" الخيري لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي والتي تقع تحت إدارة مؤسسة الجود الخيرية وذلك لدعم ومساندة المرضى والتخفيف عنهم في رحلة علاجهم.



جاء على رأس الحضور كل من الكابتن معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، وكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي ،وكابتن محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي، وشيكابالا كابتن فريق كرة القدم بنادي الزمالك إضافة إلى اللاعبين زيزو، ومحمد عواد، وأوباما، والونش، ومحمد عبد الشافي، وحمزة المثلوتي، وسيف الجزيري، وابراهيما نداي، فضلا عن حضور كابتن أحمد الأحمر كابتن فريق كرة اليد بنادي الزمالك، ودكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

نجوم الزمالك في مستشفى الناس



كان في استقبال اللاعبين كل من أيمن عباس رئيس مجلس إدارة مستشفى الناس ومهندس حاتم الملا نائب الرئيس والمدير التنفيذي للمستشفى وعدد من مسئولى المستشفى والكوادر الطبية، حيث تم اصطحاب اللاعبين في جولة تفقدية بأرجاء مستشفى الناس وسط إشادات من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتطورات العلمية والتكنولوجية في الأقسام الطبية ومنها غرف القسطرة والتى تشتمل على غرفة هجينة HYBRID ROOM تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط حيث يمكن تحويلها من قسطرة إلى عمليات قلب مفتوح أو العكس على حسب حالة المريض، وكذلك قسم الرعاية المركزة والذي يستقبل في غرفه الحالات الحرجة ويقوم برعاية وملاحظة المرضي بعد اجراء جراحات القلب المختلفة وذلك من خلال طاقم طبي متكامل، كما يشتمل القسم على حضانات لحديثى الولادة.



وشهدت الزيارة جانبًا انسانيًا حيث حرص وفد فريق ومدربى نادي الزمالك على التواجد مع عدد من الأطفال في غرف الإقامة وقاموا بتوزيع عدد من الهدايا والألعاب عليهم والتقاط الصور التذكارية معهم في جو حافل بالبهجة، كما حرص اللاعبون ولا سيما شيكابالا وزيزو على توزيع تيشيرتات نادي الزمالك على الاطفال، حيث عبر الأطفال من مرضى القلب عن سعادتهم بلقاء لاعبى نادي الزمالك وجها لوجه.

في الوقت ذاته أشاد فريق ومدربو نادي الزمالك في جولته بالقسم الخدمي مثل المطبخ الحاصل على شهادة الأيزو في جودة الغذاء، وكذلك المغسلة وغرفة التحكم وقسم التعقيم.

كما أشاد نجوم نادي الزمالك بدور مؤسسة الجود الخيرية في إطلاق مساعدات إنسانية إلى غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي بعد أن أطلقت 50 شاحنة مساعدات إلى معبر رفح ضمن قوافل الإغاثة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى، مشددين على ضرورة التكاتف من أجل استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، معربين عن تقديرهم لترابط الشعب المصري وحرصه على الوقوف جنبا إلى جنب مع أشقائه من الشعب الفلسطيني، وكذلك مجهودات التحالف الوطنى في إطلاق أكبر عدد ممكن من المساعدات الإنسانية والتى كان لمؤسسة الجود مساهمة كبيرة فيها.



وفي نفس السياق كرمت مستشفى الناس نجوم نادي الزمالك والفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتعد هذه الزيارة هي ضمن سلسلة من الزيارات التي يقوم بها المشاهير ورموز المجتمع والفن والرياضة إلى مستشفى الناس الخيري للدعم النفسي والمعنوى للأطفال ومؤازرة المرضي في رحلة علاجهم.

جدير بالذكر أن مستشفى الناس غير هادف للربح، وقامت منذ افتتاحها عام 2019 بتقديم ما يقرب من 303،322 خدمة طبية لـ 9،860 مريض ما بين جراحات وقسطرة وخدمات تشخيصية وزيارات بالعيادات الخارجية بخدمة عالية الجودة لجميع المرضى من كل انحاء مصر، حيث تفتح أبوابها لكل مرضى القلب وكذلك الجهاز الهضمي وتقوم بعلاجهم بأحدث الطرق الطبية ووفقًا لآخر المعايير والضوابط لهذه الأمراض عالميًا.