نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كدمة في الكاحل تبعد محمود علاء عن الزمالك أمام المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن سبب غياب محمود علاء مدافع الأبيض عن لقاء المصري البورسعيدي المقرر له غدا الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأكد المصدر أن محمود علاء تعرض للإصابة بكدمة قوية في كاحل القدم خلال مران أمس، وفضل الجهاز الفني استبعاده من اللقاء حتى لا تتفاقم الإصابة.

ويغيب عن الزمالك أمام المصري كل من: محمود علاء وحسام عبد المجيد ومصطفى شلبي للإصابة، ومحمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفى الزناري وأحمد زكي وحاتم سكر ومحمد حسام بيسو لأسباب فنية

