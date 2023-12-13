نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول مباراة في تاريخه.. 5 معلومات عن خيسوس فالنزويلا حكم مباراة الأهلي واتحاد جدة بمونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن إسناد مهمة إدارة اللقاء إلى الحكم الفنزويلي خيسوس فالنزويلا، ليقود المباراة المرتقبة بين الأهلي واتحاد جدة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويخوض "دوت الخليج الرياضي" جولة في تاريخ حكم مباراة الأهلي واتحاد جدة، ويكشف 5 معلومات عنه تتعرف عليها لأول مرة.

أول مباراة في تاريخه.. 5 معلومات عن خيسوس فالنزويلا حكم مباراة الأهلي واتحاد جدة بمونديال الأندية



1- الحكم الذي يبلغ من العمر 40 عاما أدار من قبل نهائي كوبا سود أمريكانا 2020 و2023 والتي تعادل الكونفدرالية.

2- كما أنه تولى مهمة إدارة نهائي ريكوبا سود أمريكانا 2022 والتي تعادل كأس السوبر القاري.

3- وسبق لصافرته أن تكون حاضرة مباراة واحدة الموسم الجاري في الدوري السعودي بين الأهلي والوحدة والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 3-1.

4- كما تولى قيادة مباراتين في كأس العالم 2022، و3 مباريات في أولمبياد طوكيو 2022.

5- وبإسناد مهمة إدارة المباراة النارية بين الأهلي واتحاد جدة، ستكون هذه أول مباراة للحكم الفنزويلي في تاريخه بمنافسات كأس العالم للأندية.

