الطريق إلى نهائيات آسيا بالدوحة

– برانكو يبدي سعادته بفترة الإعداد الطويلة والوهيبي يتابع التدريبات

– بعد مشاورات مع الجهاز الفني .. محاولات مكثفة لحجوزات طيران تجنبا للسفر البري إلى أبوظبي

– الهاجري يواصل تأهيله فـي دبي والمنذر يخضع لعملية جراحية فـي مصر وأمجد يتعافى تدريجيا

متابعة ـ صالح البارحي:

ينهي منتخبنا الوطني الأول تدريباته اليومية بالمعسكر الداخلي من ساحة مُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر بدءًا من السابعة مساء اليوم بحصة أخيرة يقودها برانكو، حيث ستغادر بعثة الأحمر متجهة إلى أبوظبي ظهر الغد للدخول في معسكر خارجي يتخلله مباراتان وديتان أمام الصين 29 ديسمبر الحالي وأمام الإمارات 6 يناير القادم، وذلك تنفيذًا للبرنامج المعدِّ لتجهيزات الأحمر لخوض نهائيات أمم آسيا التي ستحتضنها الدوحة خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير القادمين إن شاء الله تعالى. منتخبنا خاض أمس حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية، حيث تركزت الحصة الصباحية على العامل البدني بشكل مباشر وبدأت عند العاشرة وانتهت عند الحادية عشرة والنصف، فيما جاءت الحصة المسائية عبارة عن تطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي وضعها برانكو في مخيلته من أجل إعادة الفريق الأحمر لمستواه المعهود وسط الظروف الصعبة التي يعاني منها جرَّاء الإصابات العديدة لعدد من العناصر الرئيسية، وقد أظهر اللاعبون جدِّية تامة بحثًا عن تحقيق النجاعة الكاملة التي يبحث عنها برانكو والوسط الرياضي بالمرحلة القادمة.

الرئيس يحضر

حضر سالم بن سعيد الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم الحصة المسائية التي خاضها الأحمر في السابعة مساء أمس الأول، حيث دارت بينه وبين الجهاز الفني العديد من المناقشات حول رحلة الفريق القادمة، وبحث الطرفان جوانب أخرى خاصة برحلة سفر الفريق إلى أبوظبي يوم غد إن شاء الله تعالى، علمًا أنَّ رئيس الاتحاد ظل حتى منتصف الحصة التدريبية.

مشاورات

بعد أن كان قرار سفر بعثة المنتخب إلى أبوظبي عن طريق البر عبر الحافلة المعدَّة لذلك، إلَّا أنَّ اللقاء الذي جمع بين رئيس الاتحاد والكرواتي برانكو على هامش الحصة التدريبية وما دار بينهما من مشاورات حول هذا الأمر، فقد ارتأى الطرفان بأن يبحثا سريعًا عن حجوزات للبعثة حتى تتمكن من مغادرتها عن طريق الطائرة وفي حالة الحصول على حجوزات لكافة أفراد البعثة فإنَّ السفر بالطائرة سيكون هو الحل الأول للمغادرة إلى الإمارات.

وفي ذات السياق، فقد جاء هذا القرار من أجل توفير سُبل الراحة للاعبين ووضعهم ضمن أهمية قصوى بحثًا عن تسجيل الأفضل بالمرحلة القادمة التي تتطلب عملًا مكثفًا من كافة المعنيين عن الكرة العمانية وكذلك الوسط الرياضي على حدٍّ سواء.

إصابة طفيفة

يعاني لاعب منتخبنا ونادي النهضة عمر المالكي من إصابة عضلية طفيفة ألمَّت به خلال الحصة التدريبية الأولى، الأمر الذي ارتأى معه الجهاز الطبي عدم مشاركته في التدريبات الجماعية لفترة زمنية قصيرة.

برانكو: نذهب لنهائيات آسيا بطموح كبير وسعيد بفترة الإعداد الحالية

على هامش تدريبات الأحمر، قال برانكو في حديث مقتضب: البطولة هي الأكبر في آسيا ونحن نذهب للبطولة بطموح عالٍ وكبير جدًّا، أنا سعيد بأن تكونَ لدينا فترة طويلة لتجهيز اللاعبين، استدعينا 29 لاعبًا ولكن نعرف أنَّ البطولة سنشارك بـ23 لاعبًا لكن تحسبًا للإصابات في المرحلة القادمة. وعن المقبالي قال: فايز وجميل سيلتحقان بنهاية ديسمبر بعد انتهاء ارتباطهما مع ناديهما في الوقت الحالي، بالنسبة لأمجد فهو مصاب ويتعالج حاليًّا بقطر وننتظر التقرير النهائي حتى نقرر حينها، ولدينا مشكلة بسيطة في إصابة عمر المالكي العضلية لكنَّها غير مقلقة، سيكون معنا خيار استدعاء لاعبين جدد في حالة أنَّ اللاعبين لن يجهزوا بالصورة المثالية، نتابع وسائل التواصل الاجتماعي حول عبدالعزيز المقبالي والتعليقات، كان من ضمن المخطط أن يكونَ معنا في نهائيات آسيا لكنه اعتذر عن الانضمام للمنتخب الوطني.

خالد الهاجري: رحلتي العلاجية تسير بشكل جيد وأتمنى التوفيق للأحمر

من جانب آخر، يواصل نجم منتخبنا ونادي ظفار خالد الهاجري علاجه بإشراف المختصين بمركز (فيفا) في دبي على نفقته الخاصة، حيث يدخل حاليًّا مرحلة التأهيل شِبه النهائية قبل العودة للملاعب رفقة ناديه ظفار، وأكد الهاجري: الحمد لله رب العالمين، مراحل التأهيل تسير نحو الأفضل وفي تحسن مستمر للوصول للجاهزية التامة، رغم الرحلة اليومية من البريمي إلى دبي وهو أمر مرهق دون شك، حيث إنَّني أسكن في البريمي طيلة فترة العلاج وأذهب يوميًّا إلى مركز فيفا في دبي لإكمال العلاج، وبحسب إفادة المشرفين على العلاج بأنَّ لدي مشكلة في الغضروف بعد عملية الرباط الماضية والتي جاءت بسبب مشكلة التأهيل السابقة، وتحتاج إلى فترة لا تقل عن شهر للعودة للملاعب مجددًا إذا لم يحدث أي تطور آخر، وأسأل الله التوفيق للأحمر في مسيرته بالنهائيات الآسيوية وأن يظهر وجهه الحقيقي الذي اعتدنا عليه سابقًا.

المنذر العلوي: إصابتي تحتاج إلى راحة لمدة شهر ودعواتكم لمنتخبنا

وفي ذات السياق، تابعنا عبر (الوطن الرياضي) رحلة علاج لاعب الأحمر المنذر العلوي الذي يوجد حاليًّا في جمهورية مصر العربية لتلقِّي العلاج: في البداية أشكر الله على كل حال، التشخيص حول إصابتي والتي تتلخص في أنَّها عبارة عن تمزق في عضلات البطن وتحتاج إلى عملية جراحية وبعد العملية بحاجة إلى مدَّة شهر على أقل تقدير قبل خوض أي نوع من التدريبات.

وأضاف العلوي: لم أكن أعلم عن ماهية هذه الإصابة ومن فترة طويلة ألعب بمسكنات دون معرفة السبب في الإصابة، وباعتقادي أنَّ التشخيص لم يكن جيدًا في بداية الإصابة، حيث إنَّني أشتكي من فترة طويلة بنفس هذه الآلام، والجهاز الطبي للمنتخب يؤكد لي بأنَّها إرهاق فقط، وأدخل التمرين وأحس بالآلام نفسها، أتحدث معه مرة أخرى ويطلب مني التوقف أسبوع فقط والعودة للتمرين، ولكن يسير الحال بذات المنوال دون جديد، وفي الأخير قررت الكشف مرة أخرى على الإصابة التي جاءت نتيجتها هنا في مصر بنفس التشخيص الذي كان في مركز (فيفا) بإمارة دبي، وبالأمس أجريت العملية الجراحية التي أتمنى أن تأتي بالنجاح.

أمجد الحارثي: رحلة علاجي تسير بالطريق الصحيح

يوجد نجم منتخبنا أمجد الحارثي حاليًّا في الدوحة من أجل تكملة علاجه من الإصابة التي ألمَّت به جرَّاء مشاركته مع الأحمر في لقاء الصين تايبيه بمسقط في افتتاح التصفيات المزدوجة المؤهله لكأس العالم 2026، (الوطن الرياضي) تواصل مع اللاعب للاطمئنان على حالته الحالية فقال: مستمر في تلقِّي العلاج حسب البرنامج المعدِّ للإصابة من قبل الجهاز الطبي في سبيتار، والأمور حسب التأكيدات تسير في الطريق الصحيح بفضل الله وهذا أمر محفِّز لي، إصابتي عبارة عن قطع في العضلة الخلفية الأمر الذي لا أستطيع تحديد موعد التعافي منه تمامًا، ربما أحتاج أسبوعين أو أكثر وهذا قرار يعود للطبيب في نهاية المطاف، ومَنْ يدري فلربَّما يكون أقلَّ من ذلك، أبذل قصارى جهدي من أجل الوصول للتعافي قبل فترة جيدة من انطلاق النهائيات، وإن لم أتمكن من ذلك فشباب المنتخب ما بيقصرون وفيهم الخير والبركة وسيكونون على قدر المسؤولية إن شاء الله تعالى.