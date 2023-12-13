نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يعقد جلسة خاصة مع لاعبي المصري للحديث عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الاربعاء والذي أقيم على ملعب أحد المنتجعات السياحية ببرج العرب استعدادا لمواجهة الزمالك بالجولة التاسعة من مسابقات الدوري الممتاز.

تحدث المدير الفني مع لاعبي المصري عن أهمية المباراة مؤكدا عن ضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط من أجل تحسين موقف الفريق بجدول ترتيب الدوري.





ودعا علي ماهر اللاعبين إلي ضرورة التركيز وتنفيذ التعليمات بدقة مؤكدا ثقته الكبيرة قدراتهم جميعا.

موعد مباراة المصري والزمالك بالدوري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري نظيره الزمالك غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة التاسعة من فعاليات دوري نايل.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والزمالك

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري والزمالك علي قناة أون تايم حيث تعتبر مجموعة قنوات أون تايم هي الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب المصري والزمالك بالدوري

يحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13.



يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 7 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفًا واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.