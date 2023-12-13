نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة أخبار المونديال.. معلول يستعد لكسر رقما قياسيا وكهربا سعيد بالجائزة وكولر يدفع بـ موديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم موقع "دوت الخليج الرياضي"، نشرة أخبار المونديال والذي تنطلق فعالياته اليوم الثلاثاء بمواجهة الاتحاد ضد نظيره أوكلاند سيتي، والتي تقام من اليوم الموافق12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

معلول يستعد لكسر رقمًا قياسيًا جديدًا



يستعد التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي ومنتخب نسور قرطاج، لكسر رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والنجاحات بقميص القلعة الحمراء، خلال مشاركة الفريق المرتقبة بكأس العالم للأندية 2023.

- معلول على أعتاب رقما قياسيا جديدا



وأصبح الدولي التونسي على بعد خطوات قليلة من تحقيق إنجازا عربيا غير مسبوق في صناعة الفرص المؤكدة للتهديف ربما ليس على مستوى الأهلي فقط ولكن في المونديال منذ انطلاقه.

علي معلول



حيث خاض معلول 9 مباريات في كأس العالم للأندية بواقع ثلاث مشاركات في البطولة، بينما تغيب عن مواجهة واحدة فقط أمام بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث عام 2021.

- معلول يهدد توني كروس



وبات الدولي التونسي أكبر تهديد على نجم ريال مدريد، الألماني توني كروس، بعد أن جاء معلول ثاني أفضل صانع للفرص في تاريخ كأس العالم للأندية برصيد 23 فرصة، بينما يتصدر كروس هذه الإحصائية برصيد فرصة.

رغم قلة الوقت الذي لعب به معلول في المونديال مقارنتا بالنجم الألماني، حيث شارك نجم الأهلي في 743 دقيقة مقابل 757 لنجم ريال مدريد الإسباني.

يظن جماهير كرة القدم أن تلك الأرقام حققها معلول من تنفيذ الضربات الثابتة فقط، ولكن جاء الواقع عكس ذلك تماما، حيث نجح في صناعة 12 فرصة من اللعب المفتوح و11 فرصة من الكرات الثابتة، كما يمتلك 5 فرص محققة للتونسي الذي يعتبر أكثر لاعبي مونديال الأندية في التاريخ إرسالًا للكرات في منطقة جزاء الخصم بواقع 66 تمريرة.

وساهم علي معلول في تسجيل هدفين في مواجهة فريقه والهلال السعودي بالنسخة قبل الماضية من كأس العالم وضد فلامينجو في 2023 وسجل هدفًا في شباك ريال مدريد في النسخة الماضية.

ويتبقى لمعلول خطوة أخيرة بصناعة 6 أهداف في نسخة المونديال الحالية، ليزيح توني كروس ويتربع على عرض لاعبي كأس العالم للأندية على مر التاريخ.

علي معلول



- كهربا يتحدث عن المونديال وجائزة أفضل هدف من كاف

أبدى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بجائزة أفضل هدف إفريقي خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن الهدف الذي سجله في شباك الهلال السوداني سيظل عالقًا في ذاكرته، ويعتبره من أجمل الأهداف التي سجلها في مسيرته.



تحدث كهربا عن الجائزة التي حصل عليها من الاتحاد الافريقي لأفضل هدف في افريقيا، حيث جاء قائلا: «قبل كل مباراة بـ24 ساعة وقبل الخلود للنوم، أفكر جيدًا ماذا سأفعل في اللقاء، وكيف سأساعد زملائي من أجل تحقيق الفوز، وكيف سأتعامل مع الفرص التي تتاح من أجل التسجيل، وهدفي في شباك الهلال تخيلته بالفعل، وأنني سوف أتسلم كرة عالية، وأضعها ببطن قدمي في الزاوية البعيدة، وهو ما حدث في الهدف وفي النهاية هو توفيق من عند الله».

كهربا



وأضاف: «كل اللاعبين والجمهور كانوا في حالة قلق شديد وتحدٍ قبل لقاء الهلال السوداني في القاهرة، وكان لدينا روح وإصرار على تحقيق الفوز لحسم التأهل، واللاعبون قدموا مستوى رائعا، وفزنا بثلاثية وصعدنا للدور التالي في دوري أبطال إفريقيا وتوجنا بعدها باللقب».



وتابع: «لاعبو الأهلي ساعدوني كثيرًا خلال الفترة الماضية، وتسجيلي الأهداف هو توفيق من الله، وأنا تعبت واجتهدت كثيرًا خلال فترة إيقافي، وكنت أتوقع أن أفوز بجائزة أفضل هدف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم».

وواصل: «كنت نائمًا لحظة إعلان اختيار هدفي في شباك الهلال كأفضل هدف في القارة، وفوجئت بزميلي في الفريق حمزة علاء يوقظني لإبلاغي بالجائزة، وهو ما أسعدني كثيرا».

وتابع: «فوز الأهلي بجائزة أفضل نادٍ، وكذلك بيرسي تاو بجائزة أفضل لاعب داخل القارة، كلها أمور تسعدنا جميعًا، هذه الجوائز فخر لنا، وتاريخ يكتبه اللاعبون لهم وللنادي الأهلي، وأي لاعب متواجد مع النادي يستفيد كثيرًا؛ لأن الأهلي يضيف كثيرًا لأي لاعب موضحا أن بيرسي تاو، فهو ساعده كثيرًا، وصنع له العديد من الأهداف، ولاعبو الفريق دائمًا لهم فضل فيما وصلت إليه، والجوائز كلها جاءت بدعم اللاعبين والجماهير».

وقال: «علاقتي مع مستر كولر أكثر من رائعة، خصوصًا أنه أثر في مسيرتي وساهم في تجهيزي بشكل جيد مع مدرب الأحمال خلال فترة الإيقاف، وكان مهتمًا بعودتي بشكل قوي للملاعب من جديد، والحمد لله عُدت بشكل جيد وساهمت في الفوز بالبطولات، وأوجه له الشكر بعدما ساهم في إحيائي من جديد، وكان واثقا في إمكاناتي؛ لأنه كان يعلم قدراتي والحمد لله كنت على قدر ثقته».

وزاد: «أي مركز أشارك فيه مع الأهلي أسعى للظهور بشكل قوي، وأقاتل من أجل تحقيق الانتصارات مع الفريق، كما أن المنافسة مع زملائي في مركز المهاجم جيدة، وكلهم عناصر رائعة والعلاقة بيننا مميزة ونسعى جميعًا من أجل خدمة الأهلي، وأي لاعب سوف يشارك ويظهر بشكل جيد سأكون سعيد له بكل تأكيد».

وأضاف: «نغمة الأهلي يحتاج لمهاجم جديد التي تتردد باستمرار مؤخرًا لا تشغلني مطلقًا، هناك لاعب غيري قد يشعر بحالة إحباط، لكن أنا أركز فقط في المستطيل الأخضر، وتحت أمر النادي الأهلي في أي وقت، كما أن أي لاعب جديد ينضم لصفوف الفريق أنا أول من يقوم بدعمه ومساعدته على الظهور بشكل قوي، كلنا نعمل من أجل خدمة النادي».



وأكمل: «لن أخسر شيئا لو ساعدت زملائي في الفريق بل أكون فخورًا وسعيدًا بتألق أي زميل لي، لن يأخذ أحد من رزقي أو شهرتي



مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يدرس الدفع بالفرنسي أنتوني موديست

يدرس كولر الدفع بالمهاجم الفرنسي موديست أساسيًا أمام الفريق السعودي، وفقا للجلسة التي جمعت المدرب بلاعبه أمس على هامش مران الفريق ووجه له بعض النصائح الخاصة بالمباراة.

كما أكد كولر على ضرورة استغلال الفرص المحققة، وسرعة التحرك والانسجام مع زملائه، للحفاظ على السيطرة بالكرة وعدم فقدانها بسهولة.

موديست

الأهلي يخضع لجلسة تصوير رسمية قبل المونديال

خضع نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة تصوير رسمية قبل خوض أول مباريات الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2023 صباح اليوم، بحضور جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني.

الأهلي

عمرو السولية يتحدث عن مونديال الأندية



قال عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية شرف عظيم، مشيرًا إلى أن للاعبي الأهلي هدفهم الوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق مركز متقدم في البطولة.

عمرو السولية

تصريحات عمرو السولية قبل كأس العالم للأندية

وأكد السولية، في تصريحات رسمية، أن المشاركة في كأس العالم للأندية إضافة كبيرة لتاريخ أي لاعب، وكذلك تواجد النادي الأهلي في البطولة بجوار أفضل الأندية بالعالم أمر عظيم للغاية، وبالتأكيد الفريق قادر على تحقيق إنجاز جديد ومركز متقدم، وطموحنا الوصول إلى المباراة النهائية بعدما سبق أن حققنا الميدالية البرونزية في بطولات سابقة.

وأضاف أن أي لاعب في مصر يتمنى اللعب للنادي الأهلي، ودائمًا كان حلمي الانضمام لصفوفه حتى تحقق هذا الحلم، وأتمنى حصد المزيد من الألقاب خلال السنوات المقبلة.