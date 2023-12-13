نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يؤدي مرانه الأخير استعدادًا لملاقاة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الأربعاء، مرانه الأخير استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة بالجولة التاسعة من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في السابعة مساء غدا الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

وخلال المران الذي أقيم على ملعب أحد المنتجعات السياحية ببرج العرب، وضع الجهاز الفني للفريق لمساته الأخيرة على الخطة التي سيخوض بها الفريق مباراة الغد والتي وضح من خلال المران أنهت ستكون متوازنة بين الدفاع والهجوم.

شهد المران تركيزًا كبيرًا على التعامل مع الكرات الثابتة في المواقف الدفاعية والهجومية، فيما خاض حراس المرمى مرانًا تخصصيًا تحت قيادة مدربهم الكابتن مصطفى فتحي.

موعد مباراة المصري والزمالك بالدوري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري نظيره الزمالك غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة التاسعة من فعاليات دوري نايل.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والزمالك

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري والزمالك علي قناة أون تايم حيث تعتبر مجموعة قنوات أون تايم هي الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب المصري والزمالك بالدوري

يحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13.

يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 7 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفًا واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

