نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترجي يفوز على اتحاد تطاوين في الدوري التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقي الترجي التونسي واتحاد تطاوين ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدوري التونسي بفوز الترجي التونسي بثلاثية دون رد.

نتيجة المباراة

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 4 أحرز زكريا الغايب الهدف الأول لنادي الترجي التونسي لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بتقدم الترجي التونسي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 58 أحرز رودريجو رودريغيز الهدف الثاني لنادي الترجي التونسي وفي الدقيقة 63 أحرز محمد أمين توغاي الهدف الثالث لنادي الترجي التونسي لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز الترجي التونسي بثلاثية دون رد.

ترتيب الفريقين:

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي الترجي التونسي إلي 25 نقطة في المركز الأول بينما تجمد رصيد نادي اتحاد تطاوين عند 6 نقاط في المركز السادس.

موعد مباراه الترجي التونسي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي لمواجهة بترو اتلتيكو الانجولي ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم الثلاثاء القادم على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الانجولية لوندا.

القناة الناقلة لمباراة بترو اتلتيكو الانجولي والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة بترو اتلتيكو الانجولي والترجي التونسي ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا على قناة bein sport hd 8 المالكة لحقوق مباريات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

