نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنزيما وكانتي VS موديست.. صراع الديوك على الملاعب السعودية في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حلبة مصارعة، لا خيار أخر سوى الفوز، إما الإنتصار أو الإنكسار، كأس العالم للأندية بطولة لا تعترف إلا بالأقوى، وفي يوم الجمعة ستشهد الأراضي السعودية حرب شرسة وصراع بين الديوك، يريد كل لاعب أن يدك حصن منافسه دون النظر

من يكون المنافس؟.

جمعت بطولة كأس العالم للأندية الثلاثي الفرنسي في مباراة واحدة، بنزيما وكانتي لاعبا اتحاد جدة في منافسة نارية ضد موديست لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثلاثي يربطهم الجنسية وتفرقهم الأندية، ليكونوا منافسين كلاهما يسعى لرفع شأن فريقه على حساب الأخر، دون النظر إلى أي شئ سوى الفوز وحفظ ماء الوجه أمام العالم.

تيك تك.. تيك تك ساعات قليلة تفصلنا عن الصراع الناري بين الديوك

ضرب فريق اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي، موعدا ناريا مع الأهلى بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة، حيث ينتظر المارد الأحمر يوم الجمعة المقبل مباراته أمام العميد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية.

الأهلي ضد اتحاد جدة في مونديال الأندية

يستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، فى النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الحالي.

وشهدت قائمة الأهلي لمونديال الأندية تواجد موديست حيث أن اللقاء بات قريبًا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير.

الدفاع: خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، على معلول، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد، محمد هاني، كريم الدبيس.

في الوسط: مروان عطية، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

في الهجوم: محمود كهربا، بيرسي تاو، أنتوني موديست.

فيما ضمت قائمة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية تواجد الثنائي الفرنسي كريم بنزيما وكانتي، كما ضمت الأتي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي، عبدالله المعيوف، أسامة المرمش.

في خط الدفاع: أحمد حجازي، لويس فيلبي، عمر هوساوي، سلطان الفرحان، زكريا هوساوي، أحمد بامسعود، مهند الشنقيطي، حسن كادش.

في خط الوسط: فيصل الغامدي، مروان الصحفي، عبدالرحمن العبود، مدالله العليان، أحمد بامسعود، صالح العمري، فابينهو، نغولو كانتي.

وفي الهجوم: البرازيلي رومارينهو، إيجور كورنادو، البرتغالي جوتا، عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما.

رحلة بحث طويلة انتهت بانتقال موديست إلى الأهلي

بعد رحلة بحث طويلة ومطالبة من الجماهير بضم مهاجم يدعم صفوف الفريق، أعلن النادي الأهلي في شهر سبتمبر الماضي تعاقده مع أنتوني موديست اللاعب الفرنسي لمدة عام مع خيار التجديد لموسم إضافي في حالة المشاركة بنسبة 75 % من مباريات الموسم الأول.

ويحصل موديست من الأهلي على 1.5 مليون دور سنويا، بخلاف 250 ألف دولار عبارة عن مزايا إضافية، في حال تسجيل عدد معين من الأهداف أو تحقيق بطولات رفقة الأهلي مثل كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا.

طفرة جديدة غير مسبوقة في السعودية بضم كريم بنزيما وكانتي

أحدثت السعودية خلال الفترة الماضية طفرة جديدة ادهشت العالم، بضم أفضل لاعبي كرة القدم، ومن بينهم التعاقد مع كانتي وكريم بنزيما، في شهر يونيو أعلن اتحاد جدة السعودي الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي كريم بنزيما بعقد يمتد حتى 2026، بمبلغ 200 مليون يورو في الموسم.

وفي نفس الشهر قام نادي اتحاد جدة بإعلان ضم الفرنسي نغولو كانتي لصفوفه، بعقدٍ يمتد لـ3 سنوات وحتى عام 2026، قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي.

مع صافرة بداية المصارعة الحرة في عالم الساحرة المستديرة، سيكون لدينا فرصة لمشاهدة صراع كبير بين الديوك، تفصلنا فقط ساعات لهذا الحدث الذي ربما لن يتكرر مرة أخرى، فقط عليك أيها العاشق لعالم كرة القدم أن تنتظر المواجهة بين نجوم فرنسا وهم في منافسة شرسة من أجل الحصول على اللقب، كريم بنزيما وكانتي لاعبا فريق النمور ضد موديست لاعب فريق المارد الأحمر، فمن سيظفر بالمباراة ويكتب اسمه في تاريخ كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية؟.

