نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (الاستوديو التحليلي) مونديال السعودية.. 4 أسلحة فتاكة تقلق الأهلي من سيناريو مواجهة اتحاد جدة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تترقب الجماهير العربية العاشقة لكرة القدم، انطلاق المواجهة النارية بين الأهلي واتحاد جدة السعودي، ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتنطلق تلك المواجهة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

- 3 أسلحة تثقل كفة الاتحاد أمام الأهلي

وبعد متابعة أداء العميد في أولى مواجهاته بمونديال الأندية، ظهر ت بعض النقاط القوية التي ميزت أسلوب لعب الاتحاد أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي، والذي انتهى بفوز كتيبة بنزيما بثلاثية نظيفة.

1- جاءت أولى نقاط القوة التي يعتمد عليها المدير الفني للاتحاد جاياردو، هو الضغط العالي من خط دفاع المنافس لإرباك اللاعبين وإجبارهم على الوقوع في بعض الأخطاء وذلك ما رأيناه في الدقائق الأولى من مواجهة أوكلاند سيتي.

2- الاعتماد على دقة الكرات العرضية المتقنة من الظهيرين الشنقيطي والهوساوي، الذين قاموا بدورهم على أكمل وجه في المباراة السابقة وصنع كلا منهما هدف لفريقه.

3- التسديدات القوية

يعد هذا العامل أحد أبرز الأسلحة السحرية داخل كتيبة العميد، حيث يعتمد المدرب على هذا التكتيك لكسر وخرق التكتلات الدفاعية، في ظل تميز لاعبي الوسط والهجوم بدقة التسديد وقوته منهم رومارينهو وفابينيو وكورنادو والفرنسي نجولو كانتي.

4- وجود لاعبين عالميين من طراز رفيع مقل بنزيما وكانتي وفابينيو وجوتا، الذين يشكلون فوارق قوية داخل الملعب أمام أي فريق بسبب مهاراتهم الفائقة وخبرتهم الكبيرة في تلك البطولات.