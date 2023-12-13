نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتمد جمال ينفي رغبته في رحيل نجوم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن حقيقة طلب معتمد جمال المدير الفني للأبيض، رحيل بعض اللاعبين خلال الفترة القادمة.

وأكد المصدر أن معتمد جمال لم يجتمع مع مسؤولي النادي خلال الفترة الماضية، نظرا لتلاحم مباريات الفريق في بطولتي الدوري والكونفدرالية.

معتمد جمال ينفي رغبته في رحيل نجوم الزمالك

وأضاف المصدر أن معتمد جمال لم يناقش حتى الآن ملف اللاعبين الراحلين مع جهازه المعاون من الأساس حتى يتم إخطار الإدارة بأسماء اللاعبين لتسويقهم خلال الفترة القادمة.

وأوضح المصدر أن الزمالك لا يفكر في رحيل أي لاعب خلال الانتقالات القادمة خاصة وأن موقف النادي من حل أزمة القيد غير واضح حتى الآن وبالتالي سيكون من الصعب رحيل أي لاعب.

