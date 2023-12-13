عاجل.. تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمواجهة ميلان بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن إيدي هاو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره إي سي ميلان مساء اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2024.

وتنطلق المباراة عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمواجهة ميلان

حراسة المرمى: دوبرافكا.

خط الدفاع: ليفرامنتتو.. شار.. لاسيلس.. تريبيير

خط الوسط: جويلنتون.. غيماريش.. ميلي

وفي الهجوم: جوردون.. ويلسون.. الميرون.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة دوري الأبطال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة وتذاع بالتحديد عبر مجموعة bein sports 2.