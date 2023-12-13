نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. قرار صارم من كولر وحقيقة رحيل نجوم الزمالك وحكم الأهلي والاتحاد بمونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 13-12-2023 في السطور التالية.

قرار صارم من كولر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إغلاق مران الفريق الذي أقيم على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وفضل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، إقامة المران بشكل مغلق أمام وسائل الإعلام، من أجل توفير أكبر قدر من التركيز للاعبين، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية.

حقيقة رحيل نجوم الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن حقيقة طلب معتمد جمال المدير الفني للأبيض، رحيل بعض اللاعبين خلال الفترة القادمة.

وأكد المصدر أن معتمد جمال لم يجتمع مع مسؤولي النادي خلال الفترة الماضية، نظرا لتلاحم مباريات الفريق في بطولتي الدوري والكونفدرالية.

وأضاف المصدر أن معتمد جمال لم يناقش حتى الآن ملف اللاعبين الراحلين مع جهازه المعاون من الأساس حتى يتم إخطار الإدارة بأسماء اللاعبين لتسويقهم خلال الفترة القادمة.

وأوضح المصدر أن الزمالك لا يفكر في رحيل أي لاعب خلال الانتقالات القادمة خاصة وأن موقف النادي من حل أزمة القيد غير واضح حتى الآن وبالتالي سيكون من الصعب رحيل أي لاعب.

حكم الأهلي والاتحاد بمونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن الحكم الذي من المقرر له أن يتولى مهمة قيادة المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي واتحاد جدة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وأسند الاتحاد مهمة التحكيم إلى خيسوس فالنزويلا ويعاونه كلا من خورخي أوريجو (حكم مساعد أول)، وتوليو مورينو (حكم مساعد ثاني)، والنيوزيلاندي كامبل كيرك (حكم رابع).

وضرب اتحاد جدة السعودي موعدًا مع الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه الكبير على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بثلاثية دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب (الجوهرة المشعة)، فى افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

كدمة في الكاحل تبعد محمود علاء عن الزمالك أمام المصري

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن سبب غياب محمود علاء مدافع الأبيض عن لقاء المصري البورسعيدي المقرر له غدا الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأكد المصدر أن محمود علاء تعرض للإصابة بكدمة قوية في كاحل القدم خلال مران أمس، وفضل الجهاز الفني استبعاده من اللقاء حتى لا تتفاقم الإصابة.

ويغيب عن الزمالك أمام المصري كل من: محمود علاء وحسام عبد المجيد ومصطفى شلبي للإصابة، ومحمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفى الزناري وأحمد زكي وحاتم سكر ومحمد حسام بيسو لأسباب فنية