نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الزمالك والمصري في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفتتح غدا الجولة التاسعة، من عمر الدوري المصري الممتاز، والذي تبدأ بثلاث مواجهات مثيرة.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلنت طاقم حكام مباراة الزمالك أمام المصري والتي أسندت للدولي محمود البنا.

ويعاون محمود البنا كلا من محمود أبو الرجال مساعد أول، هاني عبد الفتاح مساعد ثان، بينما يعود حمادة القلاوي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من محمد عادل، ويعاونه أحمد حسام طه.

الزمالك منتشي بالفوز الأفريقي

ويعود الفارس الأبيض للمنافسات المحلية، بعد أداء ممتاز في كأس الاتحاد الافريقي، مع المدرب الحالي معتمد جمال.

الزمالك حقق ثلاث انتصار في مجموعته في الكونفدرالية، ليتواجد في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل في الدوري المحلي المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء الغد، ويستضيفها ملعب الجيش في برج العرب.

قائمة الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدى "الونش"- محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - سيد عبد الله - أحمد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا- إبراهيما نداي - يوسف أوباما

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

