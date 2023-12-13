عاجل.. ضربة موجعة قوية في ليفربول قبل موقعة مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق الكرة الأول بنادي ليفربول ضربة موجعة خلال الساعات القليلة الماضية تمثلت في غياب واحد من أبرز لاعبي الريدز عن موقعة مانشستر يونايتد المقبلة في البريميرليج.

ماك اليستر يغيب عن ليفربول أمام مان يونايتد

وقال كلوب في تصريحات لموقع الريدز الرسمي:" بالطبع انا لست طبيبًا لكن الطاقم الطبي يشرح لي ما يحدث لوضعية الارجنتيني ماك اليستر".

وتابع:" بطل العالم تلقى ركلة قوية في قدمه وذهبت الاسنان الخاصة بحذاء الخصم من العضلة إلى العظم".

وأكمل:" يجب أن ننتظر حتى يشفى العظم تمامًا وحتى يتمكن اللاعب من التعامل مع الالام التي ضربته لأن الأمر صعب للغاية".

وأنهى:" تجري عملية مراقبة اللاعب لمعرفة ما إذا كان سيغيب لفترة طويلة من عدمه لكن الأمر الأكيد أنه لن يكون حاضرًا في مباراة مان يونايتد الأحد القادم".