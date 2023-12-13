نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة أخيرة.. لجنة الحكام تنهي استبعاد الصباحي ويعود في مباراة البنك الأهلي والجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قررت لجنة الحكام الرئيسية، بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، إنهاء استبعاد الحكم محمد الصباحي، عن إدارة مباريات الدوري الممتاز، والاستعانة به كحكم تقنية فيديو ضمن لقاء البنك الأهلي والجونة.

ويستضيف فريق البنك الأهلي نظيره الجونة، في الرابعة عصر غدا الخميس، على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بيريرا يمنح الصباحي فرصة أخيرة بعد استبعاده

قرر البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، في وقت سابق، استبعاد الحكم محمد الصباحي من إدارة مباريات الدوري الممتاز بعد فشله مرتين في اختبارات اللياقة البدنية، رافضا تواجده حتى كحكم فيديو، لكنه تراجع بعد تواصل بين الصباحي ومسئولي الاتحاد وتدخل أعضاء لجنة الحكام.

وتم التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف، حيث قرر بيريرا منح فرصة أخرى للصباحي للمشاركة كحكم فيديو، مع فرصة إعادة اختبار اللياقة البدنية لاحقًا.

واستبعد بيريرا خمسة حكام بارزين، هك محمد الصباحي ومحمد الحنفي ومحمود عاشور وخالد الغندور وحسام عزب، عن تحكيم مباريات الدوري بسبب عدم نجاحهم في اختبارات اللياقة البدنية، الشهر الماضي، وغاب الخماسي عن المشاركة في المباريات كحكام لحين اجتياز اختبارات اللياقة في جولة الإعادة، والمقرر لها يناير المقبل.

فيما قرر رئيس لجنة الحكام، استمرار مشاركة الحفني وعاشور في المباريات باعتبارهما حكام في تقنية الفيديو، فيما انتظر باقي الحكام معسكر الإعادة المقرر في يناير المقبل، لاجتياز الاختبارات والعودة.

نائب رئيس لجنة الحكام يعلق على استبعاد الصباحي



وفي وقت سابق، علق محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، على أزمة استبعاد الصباحي، قائلا:" محمد الصباحي كان سيتم استبعاده تماما، ولكن اتخذنا قرارا بأن يستمر في إدارة المباريات عبر تقنية الفيديو في الدوري وكأس مصر، وهو من طلب ذلك، وبالنسبة لخالد الغندور وحسام عزب سيعيدان اختبار الركض مرة أخرى".



حكام مباراة البنك الأهلي ضد الجونة في دوري نايل

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية، بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين حسني سلكان، حكما لمباراة البنك الأهلي ضد الجونة في الدوري الممتاز، ويعاونه مصطفى عطية، ومحمود حسين مساعدين، وأسامة إسماعيل حكما رابعا، ومحمد الصباحي حكما لتقنية الفيديو، وسامي هلهل حكما مساعدا لتقنية الفيديو.