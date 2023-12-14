نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لغز جوهرة تونس".. عرضا جديدا يقرب نجم الأهلي من الرحيل بقوة في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تنهال العروض المحلية والخارجية على نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تألقهم في المواسم الأخيرة وحصد العديد من البطولات، خاصة بعد حشم مصيرهم مع المدرب السويسري مارسيل كولر.

وحسم مدرب الأهلي مؤخرا، رغبته في رحيل بعض نجوم الفريق الذين خرجوا نهائيا من حساباته الفنية، شواء نهائيا أو على سبيل الإعارة.

- كريستو مطلوب في البنك الأهلي

وعلمت مصادر دوت الخليج الرياضي، أن يأتي التونسي محمد الضاوي كريستو نجم الأهلي، ضمن اهتمامات مسؤولو نادي البنك الأهلي، للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

وكان الضاوي قد خرج نهائيا من حسابات كولر في الموسم الحالي، رغم عدم حصول اللاعب على فرصة المشاركة بشكل كبير في المباريات هذا الموسم، ليخرج اللاعب خارج قائمة المباريات بشكل مستمر، قبل أن يعاني من إصابته العضلية التي منعته من الانضمام لبعثة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية.

وتلقى الضاوي العديد من العروض مؤخرا للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء وأخذ فرصة كبيرة في المشاركة واستعادة مستواه الفني من جديد، أبرزها الترجي التونسي.