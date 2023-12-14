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أحمد جودة - القاهرة -



نجح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ دوري أبطال أوروبا خلال مشاركته أمام إي سي ميلان.

ويحتضن ملعب "جيمس بارك"، قمة نارية بين نيوكاسل يونايتد ضد إي سي ميلان ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

لاعب نيوكاسل يكتب اسمه بأحرف من ذهب بدوري أبطال أوروبا

وتمكن النادي الإنجليزي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق جويلنتون، بتمريرة حاسمة من لويس مايلي.

وعلى صعيد الأرقام فإن لويس مايلي أصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري الأبطال يصنع هدفًا لنادي إنجليزي بعد صناعته لهدف جويلنتون أمام ميلان بعمر 17 سنة و226 يوم، محطمًا رقم ثيو والكوت مع أرسنال في نوفمبر 2006، وهو بعمر17 سنة و250 يوم.

