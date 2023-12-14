نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد هدف ميلان الأول في مرمي نيوكاسل يونايتد بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح بوليسيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان من تسجيل هدف فريقه الأول في شباك نيوكاسل يونايتد في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "جيمس بارك"، معقل النادي الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد.

وجاء هدف بوليسيتش في الدقيقة التاسعة والخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من أوليفيه جيرو ليسيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثلة على اللقاء.

وتنقل مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ميلان عبر مجموعة بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 2 بتعليق "عصام الشوالي".