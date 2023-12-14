مانشستر سيتي يعادل إنجاز " عملاق إنجليزي " في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أنهى فريق مانشستر سيتي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بتحقيق فوز خارج أرضه على النجم الأحمر الصربي بنتيجة 3-2.

مانشستر سيتي يعادل إنجاز " ليفربول " في دوري أبطال أوروبا

ووفقًا لإحصائيات "أوبتا"، أصبح مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يحقق ثماني انتصارات متتالية في تاريخ دوري الأبطال، سواء باسمه السابق أو الحالي.

وشهدت المباراة تسجيل كالفين فيليبس أول هدف له مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات، في مباراته رقم 30 مع الفريق، وقد كان آخر هدف له مع أندية أخرى قبل هذا التسجيل في آخر 51 مباراة، وذلك منذ أغسطس/آب 2021.

وتمكن المدرب بيب جوارديولا من تحقيق فوز بالعلامة الكاملة في دور المجموعات بدوري الأبطال لأول مرة في مسيرته التدريبية، وفقًا لتقديرات "سكواكا".

بهذا الفوز، أصبح مانشستر سيتي ثاني فريق إنجليزي يحقق النتائج الكاملة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويأتي ذلك بعد إنجاز ليفربول في موسم 2021-2022.