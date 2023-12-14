مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي تحقق رقم قياسي غير مسبوق في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة -

حققت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، مع نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية؛ رقم قياسي جديد للتاريخ.

حيث تمكن فريق اتحاد جدة؛ من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي تحقق رقم قياسي مميز

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" أن مباراة فرنسا اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزلندي، في افتتاح كأس العالم للأندية، هي المباراة التي شهدت أكثر عدد جماهيري تاريخ افتتاحيات البطولة العالمية في تاريخ البطولات على مدار العشرين عام الماضي.

وأشار الفيفا، أن المباراة شهدت وجود عدد جماهيري ضخم في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي شهدت تواجد (50،248) مشجعًا، مما يعد رقم قياسي غير مسبوق تشهده المباريات الافتتاحية ببطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة اتحاد جدة القادمة في كأس العالم للأندية

والجدير بالذكر أن فريق اتحاد جدة، يستعد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق الأهلي المصري، يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.