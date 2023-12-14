نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة اتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، المقام حاليًا على الأراضي السعودية.

وكان اتحاد جدة السعودي قد تأهل إلى هذا الدور، بعد فوزه العرض والكبير على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها كل من كريم بنزيما ونجولو كانتي ورمارينيو.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في مونديال الأندية

يلتقى المارد الأحمر مع العميد، يوم، الجمعة، المقبل، على أرضية ملعب الجوهرة المشعة، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد اتحاد جدة السعودي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هانى

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور

في خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو

