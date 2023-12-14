نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات مثيرة من كريم بنزيما عن مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف كريم بنزيما نجم اتحاد جدة السعودي عن مدى صعوبة مواجهة الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويقابل الاتحاد نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل 15 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي على ملعب "الجوهرة المشعة".

وقال بنزيما في تصريحات تليفزيونية إن اللقاء سيكون صعبًا للغاية لأن كل الفرق ترغب في الفوز بالبطولة، ولكننا جاهزون للقتال حتى النهاية.

وأضاف: "نعلم جيدًا أنها ستكون مباراة صعبة علينا، ولكننا نعتبر كل مباراة بمثابة نهائي".

وأردف: "سعيد أننا نمتلك جمهور رائع وهم يحفزوننا، وهذا شيء جيد، نحن أصبحنا أفضل من السابق، الاتحاد فريق جيد ونريد أن نظهر بثقة في كل مباراة وهذا ما قمنا به في لقاء أوكلاند سيتي.