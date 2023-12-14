نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بايرن ميونخ يعلن اصابة الثنائي الناري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بايرن ميونخ اليوم أن الثنائي كينجسلي كومان ونصير مزراوي تعرضا للإصابة، وذلك وفقًا لبيان نشره النادي على موقعه الرسمي. أشار البيان إلى غياب الثنائي عن المباريات القادمة للفريق.

بايرن ميونخ يعلن إصابة مزراوي وكومان

وأوضح البيان أن الجناح كينجسلي كومان أصيب بتمزق عضلي في فخذه الأيمن خلال مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد التي أقيمت مساء الثلاثاء. بينما أُظهرت الفحوصات الطبية أن الظهير نصير مزراوي يعاني من تمزق عضلي في فخذه الأيسر.

وأكد البيان أن بايرن ميونخ سيفتقد جهود الثنائي في المباريات المقبلة. وختم البيان بالإشارة إلى أن الفريق سيواجه فريق شتوتجارت يوم الأحد المقبل، ثم يسافر إلى فولفسبورج يوم الأربعاء في إطار منافسات الدوري الألماني.