عاجل.. غرامة مالية كبيرة بحق أهلي جدة بعد مباراة الرائد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء عن فرض غرامة مالية كبيرة على نادي الأهلي السعودي بسبب تصرفات جماهيره خلال مباراة مع الرائد.

لجنة الانضباط توقع غرامة كبيرة على الأهلي بعد مباراة الرائد

وكشفت اللجنة في بيانها أن جماهير الأهلي قامت برمي علبتي مياه نحو مضمار الملعب، دون أن يصاب أحد، وفقًا لتقرير مراقب المباراة. وأشارت إلى أن هذه المخالفة تعتبر المرة الثانية، وتم استنادًا إلى المادة (40) من لائحة الانضباط، وثبوت مخالفة جمهور الأهلي للمادة (51-2) من اللائحة.

وقررت اللجنة إلزام النادي بدفع غرامة مالية قدرها 40،000 ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم. يُشير البيان إلى أن هذا القرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة (144) من اللائحة.

تعادل الفريق مع نظيره الرائد، دون أهداف، في المباراة التي جرت مساء السبت الماضي على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي.