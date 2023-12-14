نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخماسية في شاختار.. بورتو يحسم تأهله إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن فريق بورتو البرتغالي من الفوز على نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة شاختار ضد بورتو في دوري أبطال اوروبا

وسجل أهداف فريق بورتو الخمسة كل من، جالينو في الدقيقة 9 و43، ومهدي طارمي في الدقيقة 62، وبيبي في الدقيقة 76، وكونسيساو في الدقيقة 82، وكان الفريق قريبا من تسجيل المزيد من الأهداف ولكن لم يتمكن من ذلك.

بينما جاءت ثلاثية شاختار عن طريق كل من، دانيلو سيكان في الدقيقة 29، وأوستاكيو في الدقيقة 72 بالخطأ في مرماه، وإجوينالدو في الدقيقة 88 لينتهي اللقاء بفوز بورتو بخمسة أهداف مقابل هدفين.

بورتو يحسم تأهله إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

وبنتيجة مباراة اليون يصل رصيد فريق بورتو إلى 12 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الثامنة في بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما يقف رصيد شاختار عند 9 نقاط في المركز الثالث.

وبهذه النتيجة يحسم فريق بورتو تأهله بشكل رسمي إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليحلق بمتصدر المجموعة فريق برشلونة الإسباني.

