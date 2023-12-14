أخصام مانشستر سيتي المحتملين في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق الكرة الساحرة في كل مكان عن خصم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي المحتمل في دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا عقب انتهاء مرحلة المجموعات.

ونجح حامل اللقب في التأهل لدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة برصيد ثمانية عشرة نقطة "العلامة الكاملة".



أخصام مانشستر سيتي المحتملين في دور الـ 16

ومن المحتمل أن يواجه مانشستر سيتي أي من الفرق الآتية:

كوبنهاجن الدنماركي.

آيندهوفن الهولندي.

نابولي الإيطالي.

إنتر ميلان الإيطالي.

لاتسيو الإيطالي.

باريس سان جيرمان الفرنسي.

بورتو البرتغالي

موعد قرعة دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

الجدير بالذكر أم مراسم سحب قرعة دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا مساء الاثنين القادم الموافق الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الحادية بتوقيت القاهرة الساعة الثانية بتوقيت المملكة العربية السعودية.