نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ميلان ضد نيوكاسل يونايتد اليوم الأربعاء 13/12/2023 بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة ميلان ضد نيوكاسل يونايتد اليوم الأربعاء 13/12/2023بدوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة ميلان ضد نيوكاسل يونايتد

فاز إي سي ميلان أمام نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

أهداف مباراة ميلان ضد نيوكاسل يونايتد

سجل جوليتون هدف نيوكاسل يونايتد الأول في شباك ميلان في الدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر الشوط الأول من المباراة.

ونجح بوليسيتش في تسجيل هدف ميلان الأول في الدقيقة التاسعة والخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من أوليفيه جيرو.

وجاء سامول شوكويزي في الدقيقة الرابعة والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليخطف هدف التقدم لصالح ميلان.