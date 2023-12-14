نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة غير مسبوقة.. عرض خيالي لضم نجم الزمالك بـ10 مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنهال العروض الخليجية على أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر في الفترة الحالية، بعد تألق اللاعب الشديد بشكل كبير خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

وتحاول إدارة القلعة البيضاء في الوقت الحالي، التأثير على زيزو وإقناعه بتجديد تعاقده خلال الموسم الحالي، خاصة وأن اللاعب يعد أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيل الفريق.

- الشباب يتمسك بضم زيزو

وصرح عبد الأعلى سكير الناقد الرياضي السعودي:" أن نادي الشباب السعودي مازال متمسك بالتعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل".

وأكد عبد الأعلى سكير الناقد الرياضي السعودي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" نادي الشباب السعودي يرغب في ضم أحمد سيد زيزو من نادي الزمالك في يناير المقبل وليس نهاية الموسم الجاري والعرض المالي لنادي الزمالك قد يصل إلى ١٠ مليون دولار لإنهاء الصفقة في الميركاتو الشتوي".

وأختتم: "زيزو يعد الخيار الأول لإدارة نادي الشباب السعودي في يناير المقبل على الرغم من تغيير إدارة النادي السعودي مؤخرًا ".