نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخليفي: كنا نستحق الفوز على دورتموند وسعيد بالتأهل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشعر ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بالحسرة الشديدة رغم تأهل الفريق لدور ال16 لدوري أبطال أوروبا بصعوبة بالغة من المجموعة الحديدية.

تصريحات ناصر الخليفي بعد فوز باريس سان جيرمان

ونجح باريس سان جيرمان في التأهل في وصافة المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط متفوقا بفارق المواجهات عن ميلان الإيطالي بينما تذيل نيوكاسل يونايتد الترتيب برصيد 5 نقاط واحتفظ بروسيا دورتموند بالصدارة برصيد 11 نقطة.

وعقب التعادل مع دورتموند بهدف لكل منهما في ألمانيا، قال الخليفيفي تصريحات نقلتها قناة كانال بلس: "بالتأكيد هدفنا كان تصدر المجموعة لكن من الجيد أننا تأهلنا فالوضع كان صعبا للغاية".

وأضاف: "كنا نستحق الفوز على دورتموند، لقد قدمنا أداء رائعا وللأسف لم نسجل الأهداف للفوز بالرغم من المحاولات العديدة على المرمى".

وتابع: "لقد قمنا بالحد الأدنى من عملنا، سعداء بالتأهل لأنها لم تكن مجموعة سهلة".

وعن لويس إنريكي، اختتم الخليفي تصريحاته قائلًا: "سعداء جدا به فهو مدرب متحمس ويقوم بعمل رائع، ويتطلع للاستمرارية ونحن أيضا، لقد تعاقدنا معه لتقديم أداء هجومي".