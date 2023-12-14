نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. ميلان يتأهل بسيناريو جنوني وعرض جديد لنجم الزمالك وإصابة قوية لثنائي بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ميلان يتأهل بسيناريو جنوني

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان بطاقة العبور إلى الدوري الأوروبي عقب فوزه أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات.



وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

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الخليفي: كنا نستحق الفوز على دورتموند وسعيد بالتأهل

يشعر ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بالحسرة الشديدة رغم تأهل الفريق لدور ال16 لدوري أبطال أوروبا بصعوبة بالغة من المجموعة الحديدية.

ونجح باريس سان جيرمان في التأهل في وصافة المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط متفوقا بفارق المواجهات عن ميلان الإيطالي بينما تذيل نيوكاسل يونايتد الترتيب برصيد 5 نقاط واحتفظ بروسيا دورتموند بالصدارة برصيد 11 نقطة.

وعقب التعادل مع دورتموند بهدف لكل منهما في ألمانيا، قال الخليفيفي تصريحات نقلتها قناة كانال بلس: "بالتأكيد هدفنا كان تصدر المجموعة لكن من الجيد أننا تأهلنا فالوضع كان صعبا للغاية".

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عرض خيالي لضم نجم الزمالك بـ10 مليون دولار

تنهال العروض الخليجية على أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر في الفترة الحالية، بعد تألق اللاعب الشديد بشكل كبير خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

وتحاول إدارة القلعة البيضاء في الوقت الحالي، التأثير على زيزو وإقناعه بتجديد تعاقده خلال الموسم الحالي، خاصة وأن اللاعب يعد أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيل الفريق.

وصرح عبد الأعلى سكير الناقد الرياضي السعودي:" أن نادي الشباب السعودي مازال متمسك بالتعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل".

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بايرن ميونخ يعلن اصابة الثنائي الناري

أعلن نادي بايرن ميونخ اليوم أن الثنائي كينجسلي كومان ونصير مزراوي تعرضا للإصابة، وذلك وفقًا لبيان نشره النادي على موقعه الرسمي. أشار البيان إلى غياب الثنائي عن المباريات القادمة للفريق.

وأوضح البيان أن الجناح كينجسلي كومان أصيب بتمزق عضلي في فخذه الأيمن خلال مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد التي أقيمت مساء الثلاثاء. بينما أُظهرت الفحوصات الطبية أن الظهير نصير مزراوي يعاني من تمزق عضلي في فخذه الأيسر.