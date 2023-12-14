نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيطرة إسبانية ألمانية وتواجد إنجليزي.. تعرف على قائمة الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بنهاية المباراة المثيرة بين باريس سان ونظيره بروسيا دورتموند، وذلك بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وشهدت القائمة الصاعدة لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجارية، سيطرة إسبانية ألمانية وتواجد فرنسي، وجاءت القائمة على النحو التالي:

ريال مدريد- إسبانيا

برشلونة- إسبانيا

أتليتكو مدريد- إسبانيا

ريال سوسيداد- إسبانيا

بايرن ميونيخ- ألمانيا

دورتموند- ألمانيا

لايبزيج- ألمانيا

مانشستر سيتي- إنجليزي



أرسنال- إنجليزي

نابولي- إيطاليا

إنتر- إيطاليا

لاتسيو- إيطاليا

كوبنهاجن- دنماركي

باريس سان جيرمان- فرنسا

آيندهوفن- هولندي

بورتو- برتغالي

ومن المقرر أن تقام مراسم قرعة دور الـ16، يوم الأثنين القادم الموافق 18 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثانية بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب لدور الـ16، أحد أيام 13 أو 14، 20 أو 21 فبراير وذلك من العام المقبل 2024.