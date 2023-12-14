نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على صفيح ساخن.. مواجهات نهائية مبكرة تنتظر كبار أوروبا في دور الـ16 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بتعادل باريس سان جيرمان ونظيره بروسيا دورتموند بهدف لكل فريق.

مواجهات نهائية مبكرة تنتظر كبار أوروبا في دور الـ16

وجاءت قائمة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

ريال مدريد- إسبانيا

برشلونة- إسبانيا

أتليتكو مدريد- إسبانيا

ريال سوسيداد- إسبانيا

بايرن ميونيخ- ألمانيا

دورتموند- ألمانيا

لايبزيج- ألمانيا

مانشستر سيتي- إنجليزي

أرسنال- إنجليزي

نابولي- إيطاليا

إنتر- إيطاليا

لاتسيو- إيطاليا

كوبنهاجن- دنماركي

باريس سان جيرمان- فرنسا

آيندهوفن- هولندي

بورتو- برتغالي

وتصنف الفرق المتأهلة إلى التصنيف الأول والثاني، ليواجه كل فريق من التصنيف الأول نظيره من التصنيف الثاني، وجاء كلا من التصنيفين على النحو التالي:

1- التصنيف الأول:

بايرن ميونخ- أرسنال- ريال مدريد- ريال سوسيداد- أتلتيكو مدريد- بروسيا دورتموند- مانشستر سيتي- برشلونة.

2- التصنيف الثاني:

كوبنهاجن- إيندهوفن- نابولي- إنتر ميلان- لاتسيو- باريس سان جيرمان- لايبزيج- بورتو.

ومن المقرر أن تستبعد كل فرقة من مواجهة نفس فرق موطنها، وكذلك تستبعد مواجهات الفرق التي تأهلت عن مجموعة واحدة.

ومن المحتمل أن تشهد مباريات دور الـ16، مواجهات مثيرة وبمثابة نهائيات مبكرة، حيث من المحتمل صدام ريال مدريد بالفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، وكذلك من الممكن ملاقاة حامل اللقب فريق مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان.