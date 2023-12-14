نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار المونديال.. وليد الفراج يثير الغضب وتصريحات نارية لبنزيما وحكم مباراة الأهلي يثير التساؤلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “دوت الخليج الرياضي” أهم اخبار مونديال كأس العالم للأندية، والذي تستضيفه السعودية وانطلقت منافساتها أمس الثلاثاء بمواجهة اتحاد جدة أوكلاند سيتي.

وفيما يلي ملخص أخبار كأس العالم للأندية اليوم الأربعاء الموافق 13-12-2023، قبل إنطلاق المونديال:

ردود أفعال جماهيرية غاضبة بعد تصريحات وليد الفراج

أشعل الإعلامي السعودي وليد فراج، فتيل الأزمة مبكرا بين جماهير الأهلي والاتحاد السعودي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في بطولة مونديال الأندية.

وقال الإعلامي السعودي عبر برنامجه "أكشن يا دوري": "إن آخر مرة الأهلي فاز على اتحاد جدة الكرة كانت جبس"، ولاقى التصريح غضبا من الجماهير الحمراء، والتي طالبت فيها الفراج باحترام قيمة الأهلي وزعامته الافريقية، بينما فضلت فئة اخرى الصمت والرد في الملعب الجمعة المقبلة.

"فوتوسيشن" لنجوم الأهلي في كأس العالم للأندية

خضع نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة تصوير رسمية قبل خوض أول مباريات الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2023 صباح اليوم، بحضور جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني.

مدرب أوكلاند سيتي: نحن فريق هواه لا يمكن مقارنتنا بأندية كأس العالم

علق ألبرت فيدال مدرب أوكلاند سيتي النيوزلندي، عن خسارة فريقه أولى مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023، أمام نادي اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف دون رد.

وأكد مدرب أوكلاند في تصريحات صحفية:" نيوزيلندا دولة لا تتمتع كرة القدم داخلها بشعبية كبيرة مثل بعض الألعاب الأخرى، الرجبي والكريكيت".

وتابع:" نحن فريق هواه لا يمكن مقارناتنا بفرق أخرى مثل الاتحاد الذي يمتلك لاعبين مميزين وعالميين".

تصريحات مثيرة من كريم بنزيما عن مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

كشف كريم بنزيما نجم اتحاد جدة السعودي عن مدى صعوبة مواجهة الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقال بنزيما في تصريحات تليفزيونية إن اللقاء سيكون صعبًا للغاية لأن كل الفرق ترغب في الفوز بالبطولة، ولكننا جاهزون للقتال حتى النهاية.

وأضاف: "نعلم جيدًا أنها ستكون مباراة صعبة علينا، ولكننا نعتبر كل مباراة بمثابة نهائي".

علامة استفهام تجاه حكم مباراة الأهلي واتحاد جدة

أسندت قيادة مباراة الأهلي ضد اتحاد جدة إلى الحكم الفنزويلي خيسوس فالنزويلا، ويعاونه مواطنيه خورخي أوريجو مساعد أول، توليو مورينو مساعد ثان، ويتواجد كامبل-كيرك ك أو انا-ووغ حكما رابعا من أستراليا.

تعيين الحكم الفنزويلي، آثار التساؤلات خاصة أنه أحد المتواجدين في السعودية ضمن طواقم تحكيم الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، وأدار المباراة الأخيرة له منذ أسبوعين.

وسبق له إدارة مباراة الاهلي والوحدة في الجولة العاشرة، والتي انتهت بثلاثية مقابل هدف، وأشهر فيها بطاقة حمراء لصفوف الوحدة.