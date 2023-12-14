نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق السعيد في حوار لـ "دوت الخليج الرياضي": الأهلي يستطيع عبور اتحاد جدة وهذه خطة إيقاف كريم بنزيما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أتمنى ظهور لاعبي الأهلي بحالة بدنية وفنية عالية

مدافعين لإيقاف خطورة كريم بنزيما

أتوقع توهج إمام عاشور في المونديال

بيرسي تاو يعيش حالة نشوة عالية

علامة استفهام حول مستوى موديست

الأهلي عودنا على الظهور الجيد في المواعيد الكبرى

حاور موقع "دوت الخليج الرياضي" طارق السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي بكأس العالم للأندية.

حديث طارق السعيد عن مباراة الأهلي واتحاد جدة

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منافسه اتحاد جدة السعودي الذي يضم عدد من النجوم العالميين ضمن إطار منافسات منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تحضنها المملكة العربية السعودية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي قد تأهل للدور ربع النهائي لمواجهة النادي الأهلي بعدما تخطى عقبة أوكلاند سيتي بالفوز عليه بثلاثية نظيفة.

وتواصل موقع "دوت الخليج الرياضي" مع طارق السعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق؛ لمعرفة رؤيته لمباراة المارد الأحمر بطل دوري أبطال إفريقيا واتحاد جدة السعودي ضمن إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية وإليكم نص الحوار.

كيف ترى مباراة الأهلي واتحاد جدة ومن الأقرب للتأهل لنصف النهائي؟

مباراة صعبة جدا، لا يوجد شك أن المباراة ستكون من العيار الثقيل. الأهلي سيواجه نجوم كبار على مستوى عالي مثل كريم بنزيما وكانتي، حدث ولا حرج على كم النجوم في صفوف الفريق السعودي. أتمنى أن يكون لاعبو الأهلي في الحالة الفنية والبدنية العالية؛ لأنه من المهم جدا أن نخرج من تلك اللقاء بنتيجة إيجابية تمكن الفريق من التأهل إلى الدور قبل النهائي.

هل الأهلي قادر على الفوز على تخطي عقبة اتحاد جدة ؟

أولا المباراة صعبة للغاية لكن الأهلي قادرًا على الفوز، لاسيّما وأن لاعبي الأهلي عودوا الجمهور أنهم دائما يكونوا في الموعد ودائما على مستوى المباريات الكبيرة. لو ظهر الفريق بحالة بدنية وفنية عالية سيتخطوا عقبة الفريق السعودي.

ما المطلوب لإيقاف خطورة كريم بنزيما؟

كريم بنزيما من اللاعبين المتحركة دائما في المنطقة الهجومية، ليس مهاجمًا صريحًا ولا بد أن تكون مراقبة النجم الفرنسي بلاعب واثنين، إذا ما رواغ الأول يجد اللاعب الآخر في انتظاره. مراقبة الفرنسي بالعين مهمة جدًا، لأن اللاعب إذا تحرك في المساحة يجد مدافعًا يغطي تلك المساحة هذا الأمر مهم جدا للحد من خطورة كريم بنزيما.

في حال تخطى الأهلي عقبة اتحاد جدة.. هل يستطيع الأهلي التأهل لنهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى بتاريخه؟

أتمنى فوز الأهلي ووصله للدور النهائي ولكن لا يجب أن نستبق الأحداث. يجب أن نركز على مباراة اتحاد جدة وننتظر ماذا يحدث فيها، ومن ثم نتابع الأمور.

هل أقلقك أداء الأهلي في البطولة الإفريقية والدوري من مارسيل كولر ؟

بالتأكيد الأداء كان مقلقًا بالنسبة لي، الجمهور شهد تراجعًا كبيرًا في أداء النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، هناك تراجع في مستوى عدد من اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية، حتى طريقة التغييرات المدرب كولر لم يكن في نفس حالة الموسم الماضي وأتمنى أن يعود الفريق للحالة الجيدة والتركيز العالي مثل الموسم المنصرم.

هل خذلتك صفقة موديست؟

حتى الآن موديست لم يُحدث أي إضافة مع الأهلي، اللاعب لم يقدم أي شيء، ولم يُظهر أوراق اعتماده بغض النظر عن الهدفين الذي سجلهم، لكن حتى الآن لم يصل إلى الحالة الفنية العالية، كل هي إجابات يقدر يجيب عليها كولر.

بطولات كأس العالم للأندية تشهد انفجار عدد من اللاعبين.. هل تتوقع ظهور لاعب معين بمستوى عالي؟

هناك أكثر من لاعب يستطيع الظهور بشكل مميز أبرزهم بيرسي تاو الذي يعيش حالة نشوة عالية جدا بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، أعتقد أن هذا الأمر سيعطي له دافعًا كبيرًا. هناك أيضا محمود عبد المنعم كهربا وكذلك إمام عاشور الذي يخوض منافسات كأس العالم لأول مرة، وأتوقع توهج اللاعب. أيضا أتوقع ظهور حسين الشحات بشكل مميز كل هؤلاء اللاعبون متعطشون للظهور بشكل جيد بالمونديال.

وفي سياق آخر، تنطلق صافرة مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي ضمن إطار منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية في تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب الجوهرة بمدينة جدة في ختام منافسات الدور الثاني.

ويواجه الفائز من مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية منافسه فلومينسي البرازيلي.