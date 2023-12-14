نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنريكي يثير غضب مبابي بعد مباراة بوروسيا دورتموند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان انفجر في وجه لويس إنريكي المدير الفني للفريق عقب التعادل مع بروسيا دورتموند بهدف لكل منهما والتأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

إنريكي يثير غضب مبابي

وأفادت شبكة RMC سبورت الفرنسية بأن مبابي لم يكن راضيا تماما عن سيناريو تأهل باريس سان جيرمان بعد ضياع المركز الأول.

وأكدت الشبكة الفرنسية أن مبابي بدا معترضا على التحفظ الدفاعي لإنريكي في الدقائق الأخيرة للحفاظ على التعادل في ظل تقدم ميلان على نيوكاسل 1/2 في المباراة الأخرى.

وأوضحت الشبكة الفرنسية أن قرار إنريكي لم يعجب كيليان مبابي الذي أراد أكثر الاندفاع هجوميا لتحقيق الفوز وانتزاع الصدارة.

ونشرت الشبكة الفرنسية مقطع فيديو لمبابي وهو يتحدث مع إنريكي وتبدو على النجم الفرنسي علامات الانزعاج والغضب وعدم الرضا.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان تأهل في المركز الثاني من المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط متفوقا بفارق المواجهات عن ميلان بينما تذيل نيوكاسل يونايتد الترتيب برصيد 5 نقاط واحتفظ بروسيا دورتموند بالمركز الأول برصيد 11 نقطة.