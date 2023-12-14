نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رومارينيو عن مواجهة الأهلي: لم يكن لدينا الوقت لمشاهدتهم لكنه منافس قوي وصعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق البرازيلي رومارينيو دا سيلفا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة على مواجهة فريقه النمور للنادي الأهلي مساء غد الجمعة 15 ديسمبر 2023، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

رومارينيو عن مواجهة الأهلي: لم يكن لدينا الوقت لمشاهدتهم

وقاد اللاعب البرازيلي فريقه للفوز أمام أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء في افتتاح مونديال الأندية، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 29، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقال رومارينيو في تصريحات تليفزيونية: "الجماهير تضغط كثيرًا وتضعنا في توتر بسبب أهمية البطولة، لكننا أردنا الفوز ولا نريد سوى تحقيق ذلك، بعد بداية المباراة صارت الأمور بشكل جيد".

وأضاف: "المباراة المقبلة ستكون أمام منافس قوي وصعب، لم يكن لدينا الوقت لمشاهدتهم، لكننا سنرى كل شيء عنهم ومن المؤكد ستكون مباراة جيدة، سنواجه فريقًا كلاسيكيًا وقويًا، لذلك علينا أن نستعد بكل قوة لهذا اللقاء".

موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي في كأس العالم للأندية

يضرب الاتحاد موعدًا ناريًا مع الأهلي غدًا الجمعة على ملعب "الجوهرة المشعة" في ربع نهائي كأس العالم للأندية وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.