فرج عامر: مباراة الأهلي واتحاد جدة صعبة وتحتاج إلى تركيز خاص

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أحمد جودة - القاهرة -

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة أن مباراة الأهلي واتحاد جدة صعبة وتحتاج إلى تركيز خاص من اللاعبين.

فرج عامر: لا بد من النادي الأهلي لعب مباراة اتحاد جدة بتشكيل ثابت

وصرح فرج عامر في مداخلة هاتفية عبر برنامج "اللعيب "على قناة "أم بي سي مصر":"اتوقع أن يفوز الأهلي على اتحاد جدة بنتيجة 2/1

وأكمل: "اتحاد جدة فريق قوي ويمتلك لاعبيين مميزين في كل الخطوط".

وتابع: "روح لاعبي النادي الأهلي لا بد أن تكون موجودة في مباراة اتحاد جدة السعودي القادمة".

وأضاف: "التشكيل الامثل للنادي الأهلي في مباراة اتحاد جدة أن يلعب بحسين الشحات وإمام عاشور ومحمود كهربا".

واختتم: "اتمني فوز الأهلي على اتحاد جدة السعودي والتأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية".

موعد مباراه الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة اتحاد جدة ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب الجوهرة المشعة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي

تنقل مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية على قناة scc sports hd المشفرة المالكة لحقوق مباريات كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.