نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسمها لبيب.. رئيس الزمالك يرفض بقاء "المستهتر" ويوافق على رحيله لـ الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، مصير أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير بعد أزمته الأخيرة.

وكانت إدارة الفارس الأبيض قد عاقبت أحمد فتوح نجم الزمالك بإيقافه وتجميد مفاوضات تجديد عقده وعرضه للبيع في انتقالات يناير بعد واقعة ترك معسكر الفريق قبل إحدى المواجهات.

- لبيب يرفض بقاء فتوح

وصرح الإعلامي إسلام صادق:" أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك يرفض محاولات العفو عن أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة بعد عودة اللاعب للتدريبات الجماعية مرة أخرى".

وأشار الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" كان هناك جلسة ودية لرئيس نادي الزمالك بحضور أحمد سليمان وهاني شكري وبعض أعضاء مجلس الإدارة للحديث عن حل أزمة فتوح وعودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية ".

وأختتم: "طلب هاني شكري وأحمد سليمان من رئيس نادي الزمالك العفو عن أحمد فتوح بعد التزامه في الفترة الأخيرة ولكنه رفض وتمسك ببيع اللاعب ورحب بانتقاله إلى أي نادي سواء كان الأهلي أو بيراميدز في الفترة المقبلة في حال وجود عرض رسمي".