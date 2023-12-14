أحمد الطيب: الأهلى فى كأس العالم مش بتاع الأهلاوية فقط

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد الطيب، المعلق الرياضي، أن النادي الأهلي قادر على تحقيق الفوز في مباراته أمام اتحاد جدة بكأس العالم للأندية.

تصريحات أحمد الطيب

وقال الطيب فى تصريحات لبرنامج "كلام في الكورة"، مع الإعلامي أحمد جمال، المذاع على قناة " الحدث اليوم": "ننتظر الأهلى الحقيقى فى السعودية أمام بنزيما وكانتي وفابينيو ورومارينيو وبقيادة نجمنا المصرى أحمد حجازى

وأضاف: "الأهلى فى كأس العالم مش بتاع الأهلاوية فقط، الأهلى بتاعنا كلنا".

خاض النادي الأهلي مرانه الثاني مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي.

يسعى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تحقيق الفوز على اتحاد جدة والتأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراه الأهلي واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة اتحاد جدة ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب الجوهرة المشعة.